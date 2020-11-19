شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الوزراء": الظرف حتى الآن لا يتطلب "الإغلاق" والأمور مطمئنة فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التوجيه الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى للوزراء اليوم، لا يختلف عن القرارات التي تم اتخاذها أثناء ذروة فيروس كورونا، حيث وُكل الوزراء للقيام بمهام تنظيم الحضور للعاملين بالوزارات، مشيرا إلى أن اليوم عدد الإصابات ستتجاوز الـ 300 إصابة، لذلك أوصى بتخفيف التزاحم على أماكن العمل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" الذي يذاع على قناة ten: "الوزراء سيقومون بداية من الغد بتحديد مواعيد للعمل، وربما يقرر بعضهم منح أجازات استثنائية لبعض الفئات، بهدف الحفاظ على الصحة العامة دون أن تتعطل مصالح المواطنين بأي شكل من الأشكال، وحتى الآن الظرف الواقع على الأرض لا يحتم أن تتم عملية الغلق، ورغم ارتفاع نسب الإصابات إلا أن الأمور مازالت تحت السيطرة".

وقال: "الأمور حتى الآن بالمدارس مطمئنة لأن عدد الإصابات فيها لا يتجاوز الـ 300 إصابة من أصل 20 مليون طالب، ويجب أن يعلم ولي الأمر أن الأساس هو التعليم من خلال التوجه للمدرسة، وأن التعليم البديل هو غير أساسي لأنه لابد أن يتعامل الطالب مع معلمه وجها لوجه".