شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن إخلاء عقارين بالزمالك قبل استئناف أعمال حفر إنشاء المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل، أنه فى إطار استعداد ماكينة الحفر العميق حالياً للتحرك من محطة صفاء حجازى فى اتجاه محطة الكيت كات تمر من خلالها فى شارع اسماعيل محمد لمسافة (700 متر طولي) ولضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر العميق، قامت الهيئة والمقاول المنفذ للأعمال بأعمال المعاينة والرصد المساحى للمنشآت التى تقع فى مسافة تأثير أعمال الماكينة والتى تقدر (30 متر) من كل جانب للنفق حيث تم حصر عدد (56) منشأة فى منطقة تأثير أعمال ماكينة الحفر فى المسافة بين محطتى صفاء حجازى والكيت كات

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أنه تلاحظ أثناء قيام الهيئة بأعمال المعاينة والرصد المساحى بأنه يوجد (7) منشآت تقع على بعد أقل من (2 متر) من النفق (أحد المنشآت بارتفاع 20 طابق) و(2) مُنشأ ستقوم ماكينة الحفر بالمرور أسفلهم، وكانت أهم الملاحظات كالآتي:

أ‌. العقار رقم ( 5، 7 ) به ميل 19 سم وهو مكون من (دور أرضى + ميزانين + 6 أدوار متكررة ) ويوجد رخصة للدور الثالث والرابع متكرر فقط، ولا يوجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس ولم يستدل على الرخصة الأصلية للعقار، وصادر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995من محافظة القاهرة.

وأنه قد تم إنشاء العقار على مرحلتين :

المرحلة الأولى : تم إنشاء العقار من الدور الأول حتى الدور الثالث فى الثلاثينات وكان النظام الإنشائى هو هيكل خرسانى مكون من قواعد وأعمدة تم صبها داخل مبانى من الطوب الرملى تعلوها أسقف عبارة عن بلاطات خرسانية مسلحة .

المرحلة الثانية خلال السبعينات تم تعلية العقار من الدور الرابع حتى الدور الخامس نظام هيكلى من أعمدة خرسانية وبلاطات خرسانية مسلحة، الدور السادس عبارة عن حوائط حاملة من الطوب الطفلى وأسقف خرسانية مسلحة.

ب‌.العقار رقم (3أ) به ميل 13.4سم وهو مكون من (دور أرضى + 5 أدوار متكررة) ولا توجد له رخصة.

النظام الإنشائى للعقار هو نظام هيكلى من الخرسانة المسلحة تم تنفيذه فى وقت سابق خلال السبعينات ومكون من أعمدة خرسانية مسلحة تعلوها أسقف خرسانية مسلحة (بلاطات كمرية)

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية مكونة من 12 من أساتذة الهندسة الانشائية بجامعة عين شمس ومهندسين ذوى خبرة عالية فى مجال الهندسة الانشائية لتحديد الإجراءات الاحترازية اللازم اتخاذها لضمان سلامة المنشآت المجاورة لمسار ماكينة الحفر العميق من محطة صفاء حجازى بالزمالك وحتى محطة الكيت كات .

وانتهت اللجنة من أعمالها وأوصت بالآتى :-

أ‌. العقار رقم (7،5) والعقار رقم (3أ) بشارع إسماعيل محمد غير آمنين إنشائيا مما يمثل خطورة على أرواح السكان ويلزم إخلائهما قبل استئناف عمل ماكينة الحفر العميق .

ب‌. تكليف جـهات الاختصاص لتقرير الحالة الإنشـائية للعقارين وتحديد أسـلوب التعامل الأمثل لهما "تنكيس- تنكيس جزئى – إزالة" وذلك على نفقة مالكى العقارين للخطورة الداهمة على السكان قبل استئناف عمل ماكينة الحفر العميق.

ج. عدم استئناف أعمال ماكينة الحفر العميق وخروجها من محطة صفاء حجازى بالزمالك إلا بعد قيام اتحاد الشركات بتقديم الحلول الإنشائية المطلوبة لتأمين كافة العمارات و المنشآت والعقارات فى نطاق دائرة تأثير ماكينة الحفر العميق حتى وصولها إلى محطة الكيت كات كمرحلة أولى على أن تكون المرحلة الثانية حتى خروجها من بئر الخروج ببولاق الدكرور، بما لا يخل بمستندات العقد والقوانين المصرية المعمول بها.

وأوضح البيان أنه بالعرض على مجلس الوزراء بجلسته رقم 118 بتاريخ 18/11/2020 تقرر ما يلى :

1-إخلاء العمارتين اعتباراً من1/12/2020 لمدة شهر للحفاظ على أمن وحياة السكان وقيام الشركات المنفذة بدفع قيمة إيجار شهر لشاغلى الوحدات السكنية بالعمارتين .

2-بدء ماكينة الحفر عملها اعتباراً من يوم 1/12/2020 لعدم تأخير الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع.

3-بعد الإنتهاء من أعمال الحفر، سيتم تشكيل لجنة فنية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتحديد حالة العمارتين وإقرار الإجراء المناسب حيالها " الإزالة / التنكيس الجزئى / التنكيس الكلى ".