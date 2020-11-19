شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد تقليل أعداد الطلاب بالمدن الجامعية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة بدأت فى تسكين طلاب المدن الجامعية بداية من يوم الأحد 1 نوفمبر الجارى وفقا لضوابط الوقاية من فيروس كورونا وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بالمدن الجامعية.

وأوضح الدكتور عبد الرازق يوسف فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أن الجامعة وضعت جدول زمنى لتسكين الطلاب بصورة منتظمة ودورية، حيث تم تقسيم الطلاب على أيام محددة وفقا للكليات وذلك بهدف تجنب الزحام خلال عمليات التسكين والوقاية من فيروس كورونا.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم تخفيض القدرة الاستيعابية للطلاب داخل المدن الجامعية وذلك بهدف مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى والحفاظ على الطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة تتخذ إجراءات مشددة فى عملية توفير التغذية للطلاب بالمدن الجامعية بالإضافة إلى اجراء عمليات موسعة للتعقيم والتطهير الدورى.

وكان الدكتور عبد الرزاق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، شهد حفل استقبال الطلاب الجدد فى كليات علوم الثروة السمكية والمصايد والصيدلة والآداب المنضمين لأسرة الجامعة للعام الجامعى 2021- 2020م، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من مخاطر فيروس كورونا، يأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التعريفية لرئيس الجامعة للطلاب الجدد بمختلف الكليات، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.