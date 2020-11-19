شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان توضح سبب اهتمام مصر بتنفيذ تحويل مجرى نهر "روفيجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو محمد عبد الهادى، رئيس المكتب الفنى بالجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، إن اهتمام مصر بالشأن الإفريقى إلى جانب العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، الدافع وراء اهتمام مصر بتحويل مجرى نهر "روفيجى"، بتنزانيا، وتابع:"الرئيس السيسى مهتم بهذا نظراً لأهميته للشعب التنزانى.

وأضاف "عبد الهادى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "خبر اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "ON"، أن هدف المشروع هو السيطرة على فيضان نهر "روفيجى"، إلى جانب توليد الطاقة والحفاظ على البيئة واستخدامه فى أعمال التنمية بتنزانيا، مشدداً على أن فترة تنفيذ مشروع تحويل النهر والمختصرة فى ثلاث سنوات ستكون سابقة على مستوى العالم نظراً لتنفيذ مشروع ضخم بهذا الشكل فى مدة زمنية قصيرة.

ولفت "عبد الهادى"، إلى أن مشاركة مصر فى تنفيذ المشروع الذى تعد تكلفته 2,9 مليار جنيه، فى مدة زمنية قصيرة مع العقبات التى تواجه تنفيذه يعد تحدى كبير لمصر، مشيراً إلى أن الحكومة التنزانية هى التى تمول المشروع بشكل كامل، والتنفيذ بدأ فى شهر يونيو 2019، ومن المقرر أن ينتهى فى غضون 3 سنوات بمشاركة 3 آلاف عامل من مهندس وفنى وعامل، وتابع:" تجهيز موقع العمل استغرق 6 أشهر".