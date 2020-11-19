شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة الإدمان": أكثر من 100 ألف مريض تقدم للعلاج فى أول 10 أشهر من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه خلال الفترة الأخيرة تم البدء فى تكثيف الحملات للكشف عن تعاطى المخدرات داخل الجهاز الإدارى في الدولة ووصلنا إلى 262 ألف موظف ونسبة التعاطى 1.8%، حيث أنه فى مارس 2019 كانت 8%.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أنه منذ مارس 2019 تقدم إلينا طواعية للعلاج ما يقرب من 40 ألف موظف، وهو ما يؤكد تأثير الحملات، موضحا أنه أول عشرة أشهر من العام الحالى بمختلف الوظائف والمواطنين بشكل عام تقدم أكثر من مائة ألف مريض إدمان للعلاج.

وذكر أنه خلال الفترة المقبلة سيفتتح الرئيس 3 مراكز لعلاج الإدمان في مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد، مضيفا أن كل عام يتم الكشف عن 4 آلاف حافلة مدرسية، ونسبة التعاطى بينهم فى 2015 كانت 12% وبدأت النسبة تتدنى بشكل كبير.

ولفت إلى أنه هذا العام، أى خلال الأسبوعين الماضيين، تم الكشف عن 450 سائقا بينهم 13 حالة وتم إحالتهم للنيابة العامة ووقفهم عن العمل، موضحا أن أى أسرة تتشكك أو تشتبه فى سائق حافلة مدرسية يتعاطى المخدرات تتصل على 16023.