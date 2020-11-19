شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول: 210 محطات غاز طبيعى بالجمهورية و80 مركزا لتحويل السيارات للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن عدد السيارات التى تعمل بالوقود المزدوج "بنزبن وغاز طبيعى" حتى الآن أكثر من 330 ألف سيارة، وأن عدد المحطات التى تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعى وصلت على أكثر من 210 محطة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 80 مركزا لتحويل السيارات حتى تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، فى برنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل على فضائية إكسترا نيوز، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية التى أطلقت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تستهدف تعظيم استخدامات الغاز الطبيعى، فى مختلف النواحى سواء فى المنازل أو فى السيارات فبالتالي هناك حاليا المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وأيضا استخدام الكهرباء كوقود للسيارات.

وأشار حمدى عبد العزيز، إلى أن هناك حاليا خطة طموحة ليتم التوسع فى إنشاء المحطات للتوسع فى تحويل السيارات من البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعى، ويتم متابعتها من قبل وزير البترول.