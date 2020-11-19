شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يهنئ الزميل أدهم السمان بإطلاق موقع أوان مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، وأسرة تحرير الخليج 365 بالتهنئة للزميل أدهم السمان على إطلاقه موقع أوان مصر الإخباري، متمنيا له ولأسرة تحرير الموقع التوفيق والنجاح، والتقدم خلال المرحلة المقبلة .

وأطلق الكاتب الصحفي أدهم السمان، موقع «أوان مصر» الإخباري ، ليمثل تجربة صحفية فريدة ومتميزة بين المواقع الصحفية المصرية، والتي تهتم بالشأن المحلي والعربي والدولي ، كما يقدم تغطية شاملة لجميع القضايا والملفات على المستوى الفني والرياضي والإقتصادي والخارجي.

ويحرص موقع أوان مصر الإخباري تحت إدارة كلا من الزميل أدهم السمان رئيس التحرير وعلاء الدين مصطفى رئيس مجلس الإدارة على تقديم خدمة إخبارية متكاملة للقارئ المصري والعربي تتسم بالدقة والمصداقية والحيادية.



الزميل أدهم السمان

كما يدشن موقع أوان مصر مجموعة من الخدمات المختلفة التي تهم المواطن المصري، والتي تؤكد على وقوفه بجوار الدولة المصرية في كل قراراتها، والداعمة للوطن والمواطن، بجانب الحرص على نقل صوت المواطن للمسؤول و إبراز ما يبذله كل مسؤول في الدولة لبناء الدولة المصرية للمصريين في الداخل والخارج.

ويحرص موقع أوان مصر على نقل كافة الأحداث في الخارج ويكون وسيلة تواصل بين أبناء الجاليات الأجنبية في الداخل مع بلدانهم الام، وكذلك وسيلة تواصل لأبناء الجالية المصرية في الخارج، مع وطنهم الأم.



علاء الدين مصطفى رئيس مجلس الإدارة

ومن ناحيته أكد الزميل أدهم السمان على تقديم محتوى خبري يليق بالتطور التكنولوجي الذي تشهده الساحة الإعلامية خلال الفترة الحالية في مصر والعالم أجمع، ولتواكب التطورات التي تشهدها المنطقة بشكل عام.

يذكر أن الزميل أدهم السمان رئيس تحرير موقع أوان مصر أحد أبناء مؤسسة الخليج 365 ، تحت قيادة الكاتب الصحفي خالد صلاح ، كما تولى عدة مواقع قيادية في الصحف الخليجية ، ومنها صحيفة عالم اليوم الكويتية ومدير تحرير موقع كويت نيوز الإخباري في دولة الكويت قبل ان يلتحق بالعمل في الخليج 365 منذ عدة سنوات.