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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العالم الأزهرى، الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، أن الرئيس السيسى مهتم بالأزهر وعلمائه وتاريخه وكتبه ومنهجيته ونجاحه، لافتا إلى اهتمام الرئيس السيسى بكتاب ينشر مهنج وجهود الأزهر، مؤكدا أنه يمتن للرئيس لوقفته أمام هذا الكتاب والاهتمام به. وأضاف​ مستشار رئيس الجمهورية، خلال برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن الرئيس السيسى طالع كتابه "جمهرة الأزهر" الذى هو إعادة جمع علمى وعقلى للأزهر ونماذجه التاريخية لمن فهمو الشريعة والإصلاح بين الناس فى كل الدنيا وتعمير الأرض، والذى تم جمعه وتأليفه فى 16 سنة.

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