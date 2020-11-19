شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق مكافحة الإدمان: 40 ألف متعاطى تقدموا للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 40 ألف شخص تقدموا للصندوق للعلاج من الإدمان بمبادرة شخصية منهم ، موضحا فى تصريحات برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن 8 أسر تقدموا ببلاغات بتعاطى ذويهم، وطلب الكشف عليهم لمعالجتهم، ويجرى التعامل مع الأمر ، مشيرا الى أن الصندوق يتلقى البلاغات عبر خط ساخن من الأسر والأفراد لمعالجة ذويهم، فى أقرب وقت.

من ناحية أخرى كثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.