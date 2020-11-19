شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستجيب لمناشدة الطفل معاذ أحمد "فنان مترو الجامعة" وتعلن دعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استجابة سريعة، أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، دعم الطفل معاذ "فنان المترو"، قائلة: "أي ولد بيكون في ظروف صعبة يقع في إطار مسئوليتنا ودا حق علينا، وهناك توجيهات بدعم النساء المعيلات، وتخصيص مليار جنيه لتكافؤ الفرص التعليمية، حتى لا يضطر الأطفال فقد فرص التعليم، ونتولى مصروفات الطلاب في المدرسة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن الطفل معاذ أحمد فنان المترو، موهوب، لابد أن يراعى ونرعى موهبته قد يكون فنان كبير، مؤكدة أن هناك لدينا جمعيات متخصصة في مواهب الأطفال ونحب أن نضمه إلينا، والأم نضمها في تكافل وكرامة ومشروعات متناهية الصغر، ونتأكد أن الأسرة مدرجة في التأمين الصحة ولها بطاقة تأمين ونرى إن كان المسكن به شيء غير لائق.

وتابعت: "قلوبنا ودعمنا لكل الأطفال في سن معاذ وتعرضوا لظروف صعبة، وهم في كنفنا، ومعايا جمعيات أهلية من أعظم ما يكون، والمجتمع المدنى يدعم في أي وقت، وأهلا وسهلا بمعاذ واللى زيه".

وعرض البرنامج تقريرا يكشف موهبة الطفل معاذ في الرسم على سلم جامعة القاهرة ويبيع رسوماته، وقال الطفل معاذ: "بدأت الرسم وعمرى 4 سنوات، وحاليا عمرى 14 سنة، وفيه ناس بتجيبلى ألوان وأدوات، ووالدتى قاعدة في البيت وأنا بشتغل والفلوس بدفعها في الإيجار".