شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «إسكان مطروح» يتفقد المشروعات الخدمية في النجيلة والعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد الباهي الأمين، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، واللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة النجيلة، أعمال تطوير ميدان النجيلة الجديد في إطار أعمال التطوير والتجميل الحضاري للمدينة.

وقام وكيل وزارة الإسكان بتفقد عدد من الأعمال الجارية، والتي تنفذها وتشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة ومنها اعمال انشاء نقطه إطفاء بقرية الجفيره على مساحة 1000 متر مسطح،وكذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الشؤون الاجتماعية بمدينة العلمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات الخدمية واعمال التطوير الجديدة والوقوف على نسب التنفيذ والإسراع بها مع الالتزام بالمواصفات الفنية.