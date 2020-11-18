شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: 2 مليار جنيه تعويضات لأصحاب العقارات المقرر هدمها على «الدائري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعويض أصحاب المنازل المخالفة قبل تنفيذ قرار هدمها.

وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع صدى البلد، الأربعاء، أن 4 جهات مكونة من هيئة المساحة ولجان من الإسكان والزراعة والضرائب تقوم بتقييم التعويض عن الأراضي والعقارات المخالفة.

وطمأن وزير النقل مالكي المنازل المرافقة للطريق للدائري قائلا: «بناء على توجهيات الرئيس السيسي بقوله: لازم يتعوضوا كويس».

وأضاف: «مش هنشيل الأسر ونرميها في الشارع بنديها تعويض اجتماعي. وأنا بحط نفسي مكانه أي كان، باني صح أو غلط، إحنا بنيجي في صف المواطن».

وأشار الوزير إلى أن المحافظ يُخير المواطن بين سكن آخر وأحيانا تكون مساحة السكن الجديد أكبر من مسكنه السابق أو التعويض.

وقال: «من حق المواطن رفض التعويض واللجوء إلى القضاء ويتم أيضا الاستماع له حتى التوصل إلى حل».

وكشف عن أن حوالي 300 منزل في 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية تم التوصل بشكل نهائي لهدمها.

وتابع أن إجمالي التعويضات المقررة بلغت 2 مليار جنيه معتمدين من ميزانية الدولة.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس هي استغلال كل الأراضي المتاحة والانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بأعمال توسعة الطريق الدائري، قال إنه قبل نهاية 2021 سيتم الانتهاء من كل أعمال توسعة وتطوير الطريق.

وأوضح أنه بداية من السبت المقبل سيتم تطيبق غرامة ضد كل من لم يرتدي كمامة في المواصلات العامة والقطارات.