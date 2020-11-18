شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية بإدارة فايد التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجريت اليوم انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب إدارة فايد التعليمية بالاسماعيلية.

حضر الانتخابات مشرف عام محمد حساني، وكيل إدارة فايد، الرائد العام لاتحاد الطلاب المرحلة الإعدادية، وتامر حسن سالم مدير الخدمات التربوية.

وحرص عدد كبير من الطلاب على المشاركة في الانتخابات وسط اجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

وأشرف على اجراء الانتخابات قيادات ادارة فايد التعليمية.

وتم انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب المرحلة الإعدادية تحت إشراف وسامي حسين طريح موجه أول التربية الإجتماعية بإدارة فايد، وهاشم محمد عبدالحكيم موجه أول اتحاد طلاب الاداره منار احمد موجه إتحاد الطلاب.

وعبر محمود الكيلانى، المتحدث الرسمى للتربية والتعليم بالاسماعيلية، عن سعادته بنجاح تجربة الانتتخابات والتزام الجميع بمعايير الانتخابات في ترسيخ لقيم الديموقراطية الحقيقية وتدريب الطلاب على ممارسة الانتخابات في المستقبل سواء مرشحين أو ناخبين.

وقال: «جاءت هذه الانتخابات الطلابية لإرساء وترسيخ مبادئ الديمقراطية وممارسة الحقوق الدستورية في الترشح والانتخاب الحر في نفوس الطلاب».