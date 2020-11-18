شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تنمية مهارات العاملين بالفنادق تختتم أعمالها في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت ادارة السياحة والمصايف بمطروح، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة «لتطوير مهارات العاملين بإدارة الإشراف الداخلي» بقاعة أحد فنادق مطروح، والتي تنظمها المحافظة بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق- جامعة مطروح، ضمن مجموعة من الدورات التي تهدف إلى رفع مستوى العاملين بمجال الفنادق والضيافة في المنشآت غير المقيمة سياحيًا.

وصرّحت صباح توفيق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح أن الدورات التدريبية الثلاث (فن خدمة مطاعم- تطوير مهارات العاملين بالمكاتب الأمامية- تطوير مهارات العاملين بإدارة الإشراف الداخلي) استهدفت نحو 60 متدربًا من العاملين بإدارات الفنادق المختلفة وتضمنت التعريف بمهام كل إدارة واهم صفات العاملين بها مع إلقاء الضوء على أهم المشكلات والمواقف التي قد يتعرضون لها وتوضيح كيفية تلافيها وتقديم أهم الحلول لها.

وأكدت دولت عزت مسؤول التدريب بإدارة السياحة أنه جاري التنسيق من أجل تكرار تلك الدورات التي تعمل على تحسين وتطوير الأداء وتطرح أفكار عدة للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة، وذلك بحسب ما جاء من توصيات للمشاركين.

وصرح دكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح أن تلك الدورات التدريبية هي أولى الدورات التي تستهدف العاملين بالفنادق غير المقيمة سياحياً وأيضا هو التعاون الأول بين محافظة مطروح وجامعتها في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمجال السياحي وتفعيلا لدور الجامعة في المجتمع المحلي.

وأشاد المشاركون بمستوى وكفاءة المدربين بالدورات الثلاث، والتي حاضر بها دكتور شيرين محمد شريف وأحمد حسن.