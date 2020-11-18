شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: لا نتفاوض على قروض جديدة إلا بموافقة رئيس الوزراء والبنك المركزي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصاد المصري لم يتأثر مقارنة بدول أخرى خلال جائحة كورونا لعدة أسباب.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، الأربعاء، أن أول سبب مشروعات البنية التحتية لأنها تساهم في خلق فرص عمل كبيرة جدا، مستشهدة في ذلك بعدم ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بسبب توافر العمالة.

وأضافت أن تنوع المشروعات تعد دواعم متميزة لاستمرار الاقتصاد المصري، لافتة إلى أنه بعد جائحة كورونا فإن تميز الدول سيكون من خلال استمرارهم في الإصلاحات.

وأشارت إلى أن الوزارة توفر التمويل التنموي بشكل ميسر، للقطاع القطاع العام والخاص، موضحة أن فترة السماح لمدة خمس سنوات والسداد لمدة 20 عاما.

وعن حجم المحفظة التمويلية، قالت وزيرة التعاون الدولي إن حجم محفظة التمويل خلال 10 أشهر بلغت 7.3 مليار دولار، منهم 4.5 لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، و2.7 للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر بلغ 111 مليار دولار، مؤكدة أن الاقتراض الخارجي هو محط نظر القيادة السياسية ولا يتم إلا بعد موافقة لجنة تضم رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التخطيط حتى لو كان في إطار عمليات التنمية.