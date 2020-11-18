شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر لتدريب طلاب جامعة بورسعيد على الخط العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تُنظم إدارة الاسر والرحلات بقيادة حنان رمضان معسكرًا تدريبىًا للخط العربى بقاعة الأنشطة الطلابية بالإدارة يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.

صرح بذلك ايهاب أبوالمعاطي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مؤكدًا أن باب الاشتراك في المعسكر مفتوح أمام مختلف طلاب كليات الجامعة بعد تسجيل أسماءهم في مكاتب رعاية الشباب بكل كلية على حدة خلال الأيام القليلة القادمة.