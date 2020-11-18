شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء»: تكثيف التوعية بأمراض الشتاء لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء (ادارة التثقيف والاعلام الصحى) تكثيف التوعية بأمراض الشتاء وأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمدارس للوقاية منها وفى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور حاسم حمدى، مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، أنه بتوجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء تم التنسيق مع ادارات الرعاية الأساسية والطب الوقائى ومكافحة العدوى والادارات الصحية على مستوى المحافظة لتكثيف اللقاءات وعقد الندوات التوعوية بالمدارس في مواجهة أمراض الشتاء وفيروس كورونا.. حيث يتم التركيز على التعريف بأمراض الشتاء وأعراضها وطرق الوقاية منها.. علاوة على التوعية بأعراض كورونا وتوضيح كيفية الوقاية منها والحذر من أمراض الشتاء التي يزداد انتشارها مع دخول فصل الشتاء، وكذلك توضيح أهمية اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس من ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعى تجنبا للاصابة، والتحذير من انتقال العدوى حرصا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

من جانبها، أكدت الدكتورة ريهام الغزال مدير التثقيف والاعلام الصحى بإدارة العريش العريش في ندوة اليوم بمدرسة الشهيد عاصم أحمد حسن الاعدادية بالعريش على أهمية المداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون وخصوصا بعد السعال أو العطس، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة المهملات ثم غسيل اليدين جيدا.. مع محاولة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، والمحافظة على النظافة الشخصية.. مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو مشاركة أدواتهم الشخصية، والمحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائى والنشاط البدنى وأخذ قسط كاف من الراحة.