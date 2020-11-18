سفارة مصر في لندن تنظم لقاء لمجموعة من خبراء إدارة الموارد المائية والباحثين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استمراراً لجهود وزارة الخارجية لشرح موقف مصر في مفاوضات ‫سد النهضة‬، نظمت سفارة مصر في لندن لقاءً مع مجموعة من خبراء إدارة الموارد المائية والمسئولين والباحثين البريطانيين المعنين بالشأن الأفريقي لاستعراض مستجدات المفاوضات ومساعي مصر للوصول لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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