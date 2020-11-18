شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المستشفيات الجامعية بشبين الكوم يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد الصاوى، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بشبين الكوم، ومديرو المستشفيات، بجولة ميدانية لمتابعة إنتظام العمل وتطبيق الإجراءات الإحترازية والإلتزام بإرتداء الماسك الجراحى، وتشجيع الأطقم الطبية والعاملين لمواجهة أي زيادات محتملة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

رافق المدير التنفيذى خلال الجولة، الأربعاء، الدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور سامى الدحدوح مدير المستشفي التخصصي.