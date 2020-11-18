شكرا لقرائتكم خبر عن مقعد تسوية المنازعات يناقش مشاكل المستثمرين في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مقعد تسوية المنازعات جلسته المعتادة، الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبدالرشيد سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة ،ورؤساء المدن المعنية، ومديرى الإدارات بالديوان العام.

وتم نظر العديد من طلبات المواطنين وانتهى إلى حل هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

وناقش طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.