شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير العشوائيات»: 61 مليار جنيه فاتورة تأهيل المناطق غير الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب حنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إن عدد من الدول العربية تسعى إلى تطبيق التجربة المصري في ملف تطوير العشوائيات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»: «مشروعات تطوير العشوائيات في مصر لم يحدث في أي دولة بالعالم»، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات يصدر بعض المنتجات اليدوية والحرفية.

ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى توفير فرص عمل للمواطنين الذين يتم نقلهم إلى المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تطوير 296 منطقة بإجمالي 177 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 61 منطقة أخرى، معلقا «سيتم الانتهاء من تطوير غير الآمنة 2020، وسيتبقى بعض المشروعات مثل مثلث ماسبيرو».

ولفت إلى أنه جرى إنشاء مجتمع متكامل في منطقة زهور 15 مايو التي تضررت من السيول، مضيفا «ما لا يقل عن مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق غير الآمنة، وتكلفة تطوير كافة المناطق غير الآمنة التي تبلغ 357 بلغت 61 مليار جنيه على تطوير المناطق غير الآمنة».

وأكملت «تم رصد 45 مليار جنيه لتطوير أسواق غير منظمة، فضلا عن الانتهاء من تطوير 53 منطقة تعيش فيها 460 أسرة كانت تعيش دون مرافق».

وأردف «المواطنون الذين ينتقلون إلى الوحدات المطورة يدفعون إيجار 300 جنيه، تستخدم في أعمال الصيانة»، مؤكدا أن الوحدة التي يتم تسليمها مجهزة بشكل كامل.