شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا دانيال: البابا تواضروس له رؤية جوهرية في التعليم والإدارة والتعامل مع الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الأنبا دانيال، أسقف المعادي وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة ذكرى مرور 8 سنوات على تجليسه على الكرسي البابوي.

وقال دانيال خلال الاحتفالية التي عقدتها الكنسية مساء الأربعاء، بمناسبة افتتاح قداسته لتجديدات المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي والاحتفال بالعيد السابع لتأسيس المركز: «نهنأ قداستكم بمرور العيد الثامن لجلوسكم على مقعد مار مرقس».

وأضاف: «قداسة البابا يتميز بأن له رؤية جوهرية في التعليم والإدارة والخدمة والتعامل مع الدولة»، مستطرداً: «عندما سألوا البابا: لماذا تلك الرؤية الواضحة؟ أجاب سيدنا وحكى لنا بأنها نتيجة دورات ودراسات أخذها في الخارج ساهمت وشكلت وأثرت في شخصية قداسته».

وتابع الأنبا دانيال: «الله أعطاه مواهب عديدة ونعمة ربنا تشمله وهذا الاتساع في الفكر والأفق نتيجة دراسات وأبحاث كثيرة. ومنذ اليوم الأول وأولي البابا الإدارة الكنسية أولوية كبري وأطلق ما اسماه «ترتيب البيت والكنيسة من الداخل».

واختتم دانيال كلمته: «نشكر الله أنه أعطانا تلك المنحة السمائية وأن البابا يقود الكنسية في تلك الأيام المباركة».