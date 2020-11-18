شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرسة وشهيد».. مبادرة لتعريف طلاب شمال سيناء بأسماء الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اطلقت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء مبادرة لتعريف الطلاب بأسماء الشهداء تحت عنوان «مدرسة وشهيد». وأكد حمزه رضوان، مدير التربية والتعليم، أن المبادرة بدأت بمدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين بالعريش. أضاف «رضوان» أن المبادرة تهدف إلى بث روح الولاء والإنتماء وغرس القيم الأخلاقية في نفوس ابناؤنا الطلاب نحو الوطن والدور الذي تقوم به القوات المسلحة وجهاز الشرطة والمجتمع المدنى وما يقدمونه من تضحيات بشكل عام ومعرفة هو الشهيد الذي سميت المدرسه باسمه. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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