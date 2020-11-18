شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 41 بئر نشو لأهالي قرى مدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، تسليم 21 بئر نشو موزعة على القري موزعة كالآتي «عدد ٢ بئر برأس الحكمة- ٤ في الجراولة- ٢ علوش- ٦ النصر- ١ السقيفة- ٢ بوادى الرمل- ٣ بوادى ماجد- ٣ بطريق سيوة» وذلك ضمن خطة 2019 / 2020 الممولة من إدارة تنمية القرية بالمحافظة .
وأضاف جاب الله بانه تم تسليم 41 بئر نشو من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 166 لسنة 2020 الخاص بإجراء المعاينات حتي استلام الآبار وتسليمها للأهالي عن طريق تنمية القرية بمجلس المدينة والتنمية المستدامة الجهة المنفذة وعضوية مديرية الزراعة.
وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح بانه جاري العمل للانتهاء من باقي الابار للمتقدمين بالقري التابعة للمركز شرقا وغربا طبقاً للشروط والضوابط المتبعة بانشاء الآبار تنفيذ مركز التنمية المستدامة تحت إشراف إدارة تنمية القرية بالمحافظة ومتابعة ميدانية من تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المعاينات وأرسال احداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز gps إلى مركز التنمية المستدامة للمتقدمين لانشاء آبار نشو.
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