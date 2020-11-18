شادي محمد: التعصب الكروي موجود للأبد.. والأهلي سيفوز بهدفين

شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: التعصب الكروي موجود للأبد.. والأهلي سيفوز بهدفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكابتن شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إن كرة القدم بها جزء من التعصب والانتماء للأندية، وهذا سيظل موجود للأبد، وهذا التعصب يختلف من ثقافة لأخرى.
وأضاف الكابتن شادي محمد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن الجماهير تعبر عن رأيها في كرة القدم عن طريق السوشيال ميديا.
وأوضح أن التعصب زاد عن السنوات الماضية، منوها بأن كرة القدم للاستمتاع وليس سواد أعظم كما يقول البعض، وعلى سبيل المثال الجمهور الإنجليزي قديما كان شديد التعصب، ولكن الآن أصبح أكثر هدوءا.
وأشار لاعب النادي الأهلي السابق، إلى أنه لابد من عودة الجماهير للملاعب، وسوف يساهم ذلك في تقليل حجم التجاوزات التي نراها على السوشيال ميديا، متوقعا فوز النادي الأهلي بنتيجة 0/2 في مباراة دوري الأمم الأفريقية، مؤكدا أن فريق نادي الزمالك نادي كببر يقدم أداءا جيداً ولديه لاعيبة وجماهير محترمة.
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