شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تهدي مدارس مطروح 37 مجموعة من كتب «رؤية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى وفد من مديرية أوقاف مطروح، على رأسهم فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف، مديرية التربية والتعليم بمطروح، هدية الأوقاف، وهي حوالى ٣٧ مجموعة من الكتب تحمل اسم رؤية، وفق بروتوكول بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، والذي يقضي بإهداء وزارة الأوقاف ألف مجموعة من رؤية كل مجموعة 20 كتابا لمكتبات وزارة التربية والتعليم.

وصرح الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، بأن المجموعات تسلّمها الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التعليم بمطروح، الذي أشاد بمبادرة وزارة الأوقاف وبدورها في زيادة الوعي ونشر القيم والأخلاق.

وقال عبدالبصير إن هذه المجموعة تهدف لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم وزيادة الانتماء الوطني لدى الطلاب وبناء الشخصية الوطنية وتفنيد ضلالات الإرهابيين وبيان خطورة التكفير والدعوة للكمال والجمال في القرآن وهي في النهاية دعوة للتعايش والتسامح وبناء الوطن وتجهيز أبنائه متسلحين بالعلم لحمل الرسالة.

٧٤٠ كتابا هدية"رؤية" الأوقاف لأبناء المدارس بمطروح