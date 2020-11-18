- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تهدي مدارس مطروح 37 مجموعة من كتب «رؤية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أهدى وفد من مديرية أوقاف مطروح، على رأسهم فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف، مديرية التربية والتعليم بمطروح، هدية الأوقاف، وهي حوالى ٣٧ مجموعة من الكتب تحمل اسم رؤية، وفق بروتوكول بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، والذي يقضي بإهداء وزارة الأوقاف ألف مجموعة من رؤية كل مجموعة 20 كتابا لمكتبات وزارة التربية والتعليم.
وصرح الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، بأن المجموعات تسلّمها الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التعليم بمطروح، الذي أشاد بمبادرة وزارة الأوقاف وبدورها في زيادة الوعي ونشر القيم والأخلاق.
وقال عبدالبصير إن هذه المجموعة تهدف لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم وزيادة الانتماء الوطني لدى الطلاب وبناء الشخصية الوطنية وتفنيد ضلالات الإرهابيين وبيان خطورة التكفير والدعوة للكمال والجمال في القرآن وهي في النهاية دعوة للتعايش والتسامح وبناء الوطن وتجهيز أبنائه متسلحين بالعلم لحمل الرسالة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,009
-
تعافي
101,179
-
وفيات
6,465
كانت هذه تفاصيل خبر «الأوقاف» تهدي مدارس مطروح 37 مجموعة من كتب «رؤية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.