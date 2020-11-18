شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «النواب»: المحافظات تواصل استعداداتها لانطلاق «جولة الإعادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظات المرحلة الأولى، فى انتخابات مجلس النواب، استعداداتها لإجراء جولة الإعادة المقرر لها يوما الاثنين والثلاثاء المقبلان فى الداخل، من خلال تجهيز اللجان وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.

فى المنيا، أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضى، الانتهاء من التجهيزات والترتيبات الخاصة بإجراء جولة الإعادة مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة جميع المراكز الانتخابية التى يبلغ عددها 1021 لجنة.

وشدد على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية تنظيمى فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف.

وفى الأقصر، أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، لإجراء جولة الإعادة، ووجه المحافظ المستشار، مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية، بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية، وتوفير كل الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

وفى قنا، أعلن المحافظ، اللواء أشرف الداودى، الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانتخابات جولة الإعادة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف رؤساء المدن ومسؤولى التربية والتعليم بالانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية وعددها 339 مركزا واللجان الفرعية وعددها 670 لجنة، مشددًا على ضرورة المرور على جميع المقار للتأكد من استيفائها لكافة التجهيزات اللازمة، وأشار إلى أنه سيتم ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقى الشكاوى.

وفى بنى سويف، أكد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، أنه تتم المراجعة اليومية من خلال التواصل بأجهزة المحافظة التنفيذية المعنية فيما يتعلق بالاستعدادات لجولة الإعادة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مسؤولى إدارة الأزمات لتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة قبل بداية الانتخابات، وربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مراكز المدن ومديريات الخدمات.

وأوضح أنه تم تجهيز 4 لجان عامة تغطى مراكز ومدن المحافظة، بواقع لجنة بمقر مركز شباب بنى سويف الجديدة شرق النيل، وتضم (قسم شرطة بنى سويف «بندر»، وقسم شرطة بنى سويف الجديدة «شرق النيل» ومركز شرطة بنى سويف)، ولجنة ثانية بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومى ثانوية بنات وتضم (مركزى ناصر والواسطى)، ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب أهناسيا، ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا، وتضم (مراكز ببا، سمسطا والفشن).

وفى البحيرة، قال المحافظ، اللواء هشام آمنة، إنه يتم التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية بالمحافظة وإنشاء مرکز عملیات داخل كل وحدة محلية لمتابعة وصول القضاة وفتح اللجان ونسب الحضور للمواطنين بقيادة رئیس الوحدة المحلية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز مقر كل لجنة على أن يكون مؤمنا ومحاطا بالأسوار من كل جانب وبالأبواب والشبابيك الحديدية، حيث إن المقر هو الغرفة التى سيتم بها إجراء وأخذ الأصوات والتحفظ على صناديق الاقتراع، والتأكد من وضع أرقام اللجان الفرعية بالمدارس بأماكن ظاهرة للمواطنين حتى يتسنى لهم معرفة اللجنة.

وفى مطروح، واصلت المحافظة تجهيز اللجان لإجراء جولة الإعادة فى الانتخابات.