شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 4 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء الأربعاء، 4 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبيّة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، في بيان، الأربعاء، إنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء، ولا توجد حالات إصابة أو وفيات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 153 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 650 حالة، مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 44 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد وجود 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و51 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.