شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد فؤاد: مصلحة الضرائب تعمل لصالح مصر وتحقيق العدالة الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بالمكتب الفنى لمصلحة الضرائب، على إحالة 5 محاسبيين ومراجعين للمحاكمة بتهمة الاشتراك فى جريمة تهرب ضربى، قائلاً إن الهيئة وبقية مصالح وزارة المالية أوقفت التعامل مع المتهمين الـ5 لحين الانتهاء التحقيقات بالنيابة العامة، موضحاً أن يعملون فى مكاتب خاصة والعاملين فى المصلحة هم من كشفوا وقائع القضية، مشيراً إلى أن كافة العاملين فى المصلحة يعملون لصالح مصر وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف "فؤاد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، عبر قناة "النهار"، أن السبب وراء عدم إعلان أسماء المتهمين أنهم مازالوا فى إطار التحقيق ولم يثبت إدانتهم أو براءتهم.

وناشد"فؤاد"، الجميع تحرى الدقة قبل تقديم الإقرار الضريبى حتى لا يتعرض من يتحايل للمساءلة القانونية، مشدداً على أن هدف المصلحة تحقيق العدالة الضريبية، وتابع:"مصلحة الضرائب فى سبيل تطوير العمل بها بشكل كامل ورقمنتها".