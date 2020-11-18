شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحتفى بتوقيع الخليج 365 الميثاق العالمى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة بتوقيع مؤسسة الخليج 365 الإعلامية، الميثاق العالمى للإعلام حول أهداف التنمية المستدامة عبر موقعه الرسمى وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى للمركز، وذلك على هامش زيارة أجراها وفد من المركز لمقر المؤسسة اليوم، والتأكيد على أن ”الخليج 365” شريك أصيل لتحقيق خطة التنمية المستدامة.

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ووقع الإعلامى والكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة الخليج 365، وممثلين من المكتب الإعلامي للأمم المتحدة لدى القاهرة، الميثاق العالمي للإعلام حول أهداف التنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش زيارة أجراها الوفد لمقر "الخليج 365".

وقال مكتب الأمم المتحدة لدي القاهرة في بيان له اليوم، إن التوقيع يأتي في إطار التعاون المستمر والدائم بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإعلامية في جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن بموجب التوقيع تنضم مؤسسة ”الخليج 365” لقائمة من أهم المؤسسات الإعلامية الدولية التي تشارك الأمم المتحدة في نشر الوعي حول الأهداف الأممية الـ 17 التي هي بمثابة خارطة طريق للعالم لتخطى التحديات الإنمائية ودعوة للعمل لتعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض.

وعلى هامش التوقيع، قال الكاتب الصحفي خالد صلاح إن ”الخليج 365” لديها التزام أخلاقي لدعم مساعي الأمم المتحدة ومشروعاتها الهادفة للتوسع في التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت نفسه أن تلك التوجهات تتسق بطبيعة الحال مع الأهداف الكبرى التي تتبناها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو.

وتابع الكاتب الصحفي خالد صلاح فى كلمته: "الغاية دائماً ليست في بناء مدن جديدة أو طرق جديدة، وإنما تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال توافر كل احتياجات المواطن بما يكفل له حياة كريمة وآدمية، من خلال الحرص على أن تكون المدن الجديدة متضمنة مراكز خدمية من مدارس ومستشفيات وغير ذلك".





بدوره، أعرب فريق عمل مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة عن تحمسه لهذه الشراكة مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية في رفع وعي المواطنين عن أهداف التنمية المستدامة، والتي لا يمكن تحويلها إلى واقع ملموس بدون المشاركة الفعالة للمجتمعات، وضمان ألا يتم إهمال أحد، وبذلك تصبح مؤسسة الخليج 365 شريكا أصيلا في العمل على تحقيقها.

وتدرك هذه الأهداف، أن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي، وتتناول مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة، وبذلك تتطرق الأهداف لعدة موضوعات تهم المجتمع وتؤثر عليه .

وقال بيان لمكتب الأمم المتحدة، إن مصر لديها قصص نجاح عديدة في التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة مع الوكالات الأممية المتخصصة، والتي تعتبر الذراع الرئيسي لتنفيذ الأهداف الدولية في المجالات المختلفة، وتنعكس أهداف التنمية المستدامة في الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وبموجب هذا الميثاق يتوسع نطاق التعاون بين الخليج 365 ومنظمات الأمم المتحدة ليشمل مزيدا من الانخراط والنشاط حول أهداف التنمية المستدامة، وما يتعلق بها من موضوعات وأنشطة داعمة لها بما في ذلك تطوير المحتوى المتخصص، التدريب ورفع الوعي.

وبعد التوقيع، أجري وفد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة لدي القاهرة جولة في صالة تحرير ”الخليج 365” ومختلف الأقسام التحريرية، كما تابعوا آلية العمل داخل تليفزيون الخليج 365، والاستوديو الخاصة بالبرامج التي يتم بثها عبر المنصات الإلكترونية المختلفة التابعة للمؤسسة.