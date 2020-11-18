شكرا لقرائتكم خبر عن "المراكز الطبية": حالتان فى الرعاية المركزة بين مصابى حادث أتوبيس المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة مها عبد المنعم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنها تلقت خبر عن حادث فى تمام الساعة 8 ونصف، وخلال 10 دقائق من الحادث، وصل عدد المصابين إلى 17 حالة، بينهم طلاب ومشرفين ومعلمين، وتم استقبال المصابين فى مستشفى الهرم، والآن حدث تحسن لـ 8 حالات من المصابين، وهناك حالة محجوزة فى الرعاية المركزة وهو طفل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "هناك مشرفة واحدة فقط فى الرعاية المركزة أيضاً، لا يمكن تحديد الوضع الحالى بدقة للحالات، إلا بعد مرور 24 ساعة على الأقل، وهناك حالات عبارة عن كدمات وكسور واشتباه كسر، ولكن إلى الآن الوضع الحالى معظم الحالات مستقرة".