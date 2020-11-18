شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصرع جيت مان "الرجل الطائر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى أحد الرجال النفاثيين (جيت مان) مصرعه أثناء طلعة تدريبية، بعد أن أبهرت طلعاته الجوية فوق أعلى بناية بالعالم بجناحين ثابتين مزودين بمحركين نفاثين المشاهدين عبر الإنترنت.

توفى فينسنت ريفيت (36 عامًا) وهو من بلدية آنسي الفرنسية، خلال تدريب، وفق ما أعلنت منظمته، مشيرة إلى أنها "تعمل من كثب مع جميع السلطات المعنية".

وفي بيان، قالت المنظمة إن "فينس كان رياضيًا موهوبًا وعضوًا محبوبًا ومحترمًا في فريقنا، صلواتنا مع أسرته وكل من عرفه وعمل معه"، ولم تخض المنظمة في تفاصيل الوفاة رغم أنها قالت إنها "تعمل عن كثب مع جميع السلطات المعنية".

كان ريفيت حطم رقمًا قياسيًا عالميًا عندما حلق فوق برج خليفة، أطول بناية في العالم بارتفاع 828 مترًا، وصرح صابحا قائلاً: "إنه إحساس بالحرية بالفعل، كما تعلمون، عندما أقفز بالمظلات، أشعر بهذا الشعور بالحرية، ويمكنني أن أذهب إلى حيث أريد ولكن دائما ما أذهب إلى أسفل بهذه الآلة يمكنني الطيران مثل طائر".