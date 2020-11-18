شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ندقق بيانات العمالة غير المنتظمة لبدأ صرف المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه الأسبوع المقبل سيتم عرض أسماء المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد تنقية الأسماء، لافتا إلى أن سيتم تحديد موعد صرف منحة بالمرحلة الثانية، فور الانتهاء من تدقيق البيانات.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع على المحور، أنه تم صرف 2 مليار 400 مليون جنيه فى المرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة على مليون 600 ألف عامل،

وأشار سعفان، إلى أن سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مثلما تم تطبيقها فى المرحلة الأولى، مضيفا أن صرف إعانة العمالة غير المنتظمة، من الملاءة المالية المخصصة لموجهة فيروس كورونا.