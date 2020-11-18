شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر فى نيويورك يكشف تفاصيل تسلم جدارية أثرية من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت القنصلية المصرية فى نيويورك منذ قليل، توقيع مراسم تسليم قطعة أثرية مصرية، وقال السفير المصرى هشام النقيب قنصل مصر العام بنيويورك، إنه بالرغم من كل الإجراءات الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والبعد الاجتماعى، إلا أنهم الآن فى احتفالية العالم بأجمعه يتحدث عنها.

وأضاف قنصل مصر العام بنيويورك، خلال لقاء على فضائية "إكسترا نيوز"، إن نيويورك الآن تتحدث عن تسليم الجدارية الأثرية، بعد فترة عناء طويلة، متقدما بالشكر إلى مكتب المدعى العام فى نيويورك، وذلك على حسن تعاونهم، لأن الجدارية تعد ثالث قطعة أثرية يتم تسليمها إلى مصر فى أقل من عامين.

وأشار السفير المصرى هشام النقيب، إلى أن هناك المئات من الآثار الفرعونية الأخرى، والتي أصبحت الآن هناك شبه حيازة لها، وفى سبيلهم لاتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمها إلى مصر.

وأضاف قنصل مصر العام بنيويورك، أنه تم تجهيز الجدارية داخل "بوكس" مخصص لها، لتأمينها بشكل خاص على إحدى الطائرات، حتى يصل إلى مصر سالما.

وأوضح السفير هشام النقيب، أن عملية التعامل بين السلطات المصرية وبين القنصلية فى الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الحكومية الرسمية فى تسليم مثل هذه القطع، تعد عملية طويلة للغاية، وذلك لتواجد شق أمنى وشق قانونى، ثم بعد ذلك الحيازة، مضيفا أن هناك تعاون بين وزارتى الخارجية والآثار، والسلطات الأمريكية، ونتعامل مع هذه الأمور بسرية.

وأكد السفير أن هذه الجدارية تعد ثالث قطعة أثرية يتم تسليمها للقنصلية فى نيويورك، وذلك بعد استلام مومياء من عامين، ثم تابوت ذهبى تم تسليمه منذ فترة.