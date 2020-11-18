شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة تجعل منزلك آمن وخالى من فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال جائحة فيروس كورونا المستجد تجتاح العديد من بلدان العالم منذ ظهوره في ديسمبر 2019، لذا يتوجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس التاجى "كوفيد 19" التى من بينها ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد البدنى.

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على تويتر إنفوجرافا، يسلط الضوء على بعض النصائح التى تجعل المنزل آمن وخالى من فيروس كورونا المستجد، تمثلت هذه النصائح فيما يلى:



وزارة الصحة عبر تويتر

1- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية (غسل الأيدى وتطهير الأسطح وارتداء الكمامة)، وضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى.

2- إذا كان يعانى أى فرد من الأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع فى درجة الحرارة، يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به، والاتصال بالخط الساخن 105.

3- تأكيد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.

4 - أغسل يديك بالماء والصابون باستمرار.

من ناحية أخرى، أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التوجيه الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى للوزراء اليوم، لا يختلف عن القرارات التي تم اتخاذها أثناء ذروة فيروس كورونا، حيث وُكل الوزراء للقيام بمهام تنظيم الحضور للعاملين بالوزارات، مشيرا إلى أن اليوم عدد الإصابات ستتجاوز الـ 300 إصابة، لذلك أوصى بتخفيف التزاحم على أماكن العمل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" الذي يذاع على قناة ten: "الوزراء سيقومون بداية من الغد بتحديد مواعيد للعمل، وربما يقرر بعضهم منح أجازات استثنائية لبعض الفئات، بهدف الحفاظ على الصحة العامة دون أن تتعطل مصالح المواطنين بأي شكل من الأشكال، وحتى الآن الظرف الواقع على الأرض لا يحتم أن تتم عملية الغلق، ورغم ارتفاع نسب الإصابات إلا أن الأمور مازالت تحت السيطرة".

وقال: "الأمور حتى الآن بالمدارس مطمئنة لأن عدد الإصابات فيها لا يتجاوز الـ 300 إصابة من أصل 20 مليون طالب، ويجب أن يعلم ولي الأمر أن الأساس هو التعليم من خلال التوجه للمدرسة، وأن التعليم البديل هو غير أساسىي لأنه لابد أن يتعامل الطالب مع معلمه وجها لوجه".