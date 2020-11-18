شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بيع 280 ألف كراسة شروط فى إعلان الإسكان الاجتماعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك 280 ألف مواطنا ، اشتروا كراسة شروط الوحدات المطروحة في الإعلان الجديد، وأى مواطن لم يوفق في هذا الإعلان سيحصل على وحدة سكنية ، في الإعلانات المستقبلية، والأولوية لمن يعول أسرة إذا ما قورن بشاب غير متزوج.

وطالب خطاب ، أي مواطن حصل على وحدة سكنية فيها مشكلات في التشطيب عليه التوجه إلى جهاز المدينة التابع لها، وهناك منظومة للشكاوى ويتم التفاعل معها وحل المشكلات فورا، وأى مقاول يتقاعس عن دوره تتم محاسبته ، مضيفا فى تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء ، أن المواطن الذى لا يملك جهة تمنحه شهادة دخل فيمكن أن يقدم شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد، وهناك وحدات لكافة الأعمار السنية بعكس ما يعتقد لكن الإعلان الحالى الذى يتيح 125 ألف وحدة سكنية حاليا تشترط سن لا يتجاوز 50 سنة حتى يتمكن المواطن من السداد، ويحق لكل مواطن اختيار المدينة التي يرغب الحجز فيها، ويتم إبلاغ المواطن الذى وقع عليه الاختيار إليكترونيا.

وأكد خطاب ، أن الوحدات كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بـ10 مدن جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة).

وعن نظام السداد، أكد خطاب ، أنه يُحظر شراء الوحدات نقداً ويتم السداد بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 7 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.