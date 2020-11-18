شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نتخذ إجراءات احترازية لحماية كل العاملين فى مشروعات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم إنشاء كوبرى 700 متر لتفادى إزالة ماسورة خلال أعمال توسعة الدائرى، موضحا أن 113 ألف سيارة تسير في منقطة المنيب يوميا في الساعة الواحدة، وموضحا أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات تتناسب مع اقتصادنا في ظل ازمة كورونا.

وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات لبرنامج على مسؤوليتى المذاع على قناة صدى البلد: نتخذ إجراءات الاحترازية لحماية كل العاملين في مشروعات الوزارة، موضحا أنه سيتم صرف كمامة من شباك التذاكر لمن ليس بحوزته، ولافتا إلى أن السبت القادم سيتم تطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية بكل صرامة وفرض الغرامات على المخالف .

وتابع كامل الوزير: خسرنا أدبيا ومعنويا بسبب ازمة القطارات التي حدثت وجلست مع السائقين وشرحت لهم العواقب، موضحا أنه من 30-40 مليون حجم الخسائر فى الأسبوع الواحد بسبب أزمة السائقين لذلك نعمل ونسعى على تطوير منظومة القطارات بشكل كامل.

وقال وزير النقل: سائقو القطارات تفهموا ما نقوم به من تطوير لمنظومة السكك الحديد، موضحا أن كل الشركات المصرية تشارك في عملية تطوير السكك الحديد لا كتساب الخبرة، وأن خطة تطوير السكك الحديد خطة دولة وليست مرتبطة بوزير .

وتابع كامل الوزير: العقار رقم 5 و7 بالزمالك به ميل 19 سم ولا يوجد رخصة لتعليه الدورين الخامس والسادس وصادر لها قرار تنكيس، موضحا أن اللجنة هندسية انتهت إلى ان العقارين يلزم اخلائهما قبل استئناف عمل ماكينة الخفر العميق، وسنقدم قيمة ايجار لمدة شهر لقاطني العقارين لحين خروج ماكينة الحفر من محطة صفاء حجازي بالزمالك، مشيرا أن قاطنى العقارات سيقومون بالإخلاء وسيحصلون على المبالغ المالية قيمة إيجارية لمدة شهر وتحويل العقارين لجراج هو الحل الأمثل فى حالة عدم استمرارهم جراء عملية الحفر.