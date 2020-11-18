شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تتعاقد مع مصانع الغزل والنسيج لإنتاج الزى الأزهرى للأئمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، التعاقد مع مصنع المحلة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية على تنفيذ 4 آلاف زى أزهرى كمرحلة أولى، كما تم الاتفاق أيضًا على التعاقد على المرحلة الثانية لتنفيذ أكثر من 10 آلاف زى أزهرى جديد.

وتفقد الشيخ صبرى ياسين دويدار، رئيس قطاع المديريات والوفد المرافق له أثناء زيارة مصنع المحلة للغزل والنسيج اليوم الأربعاء، خط إنتاج الزى الأزهرى بالمصنع، ومتابعة مراحل إنتاج وتفصيل وتنفيذ الزى الأزهرى لأئمة الأوقاف، حيث كان فى استقباله عبد الحليم النجار العضو المنتدب التجارى، والمهندس عصام العزب رئيس قطاع البيع المحلى.

كانت وزارة الأوقاف أعلنت عن بدء توزيع 18 ألف زى أزهرى بالمجان على الأئمة القدامى والجدد كمرحلة ثالثة، على أن يتم التوزيع فى أماكن محددة، مشددة على ضرورة التزام الأئمة بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، حيث يتم تحديد (100) إمام فقط للاستلام فى كل يوم من الأيام المعلن عنها عبر موقعها الإلكترونى، بواقع مقرين مختلفين يوميًا (50 إمامًا بكل مقر)، على أن يتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وحرصًا من الوزارة على تفعيل الإجراءات الاحترازية سيتم توزيع الأئمة للحضور بالمقرات على ساعات العمل بمعدل 10 أئمة فى كل ساعة من الساعات الخمس، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.