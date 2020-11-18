شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة مستشفى النصر بورسعيد تزامنا مع أسبوع التوعية بالحد من المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنارة مستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، لمدة أسبوع، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية الذى بدأ اليوم ويستمر فى الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر.

وأشارت الهيئة، إلى أنه خلال هذا الأسبوع يتم نشر رسائل توعوية للتوعية بالمضادات الحيوية عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة https://www.facebook.com/106553301075947/posts/189773756087234/، وفرع الهيئة ببورسعيد https://www.facebook.com/106427860745751/posts/418328959555638/، وذلك لتعزيز الوعى المجتمعى بشأن مخاطر مقاومة المضادات الحيوية، بالإضافة إلى الحث على تطبيق أفضل الممارسات فى أوساط الجمهور عامًة، ومقدمى الخدمة الصحية، من أجل وقف المزيد من ظهور وانتشار أشكال العدوى المقاومة للأدوية.

وأضافت الهيئة أن الرسائل التوعوية تدور حول الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية، وضرورة استشارة الطبيب عند استخدامها، وإكمال الجرعات الدوائية الموصى بها من قِبل الطبيب، وكذلك أخذ الجرعات الدوائية فى المواعيد المحددة لها، خاصة ومع إعلان منظمة الصحة العالمية هذا العام 2020 توسيع نطاق حملة المضادات الحيوية لتشمل جميع أنواع مضادات الميكروبات، تحت شعار (متحدون للحفاظ على مضادات الميكروبات)، ودعوتها بمشاركة قطاعات المجتمع ومنها المعنية بالشأن الصحى فى التوعية بعدم الاستخدام السيء للمضادات الحيوية، والتعريف بمقاومات الأدوية التى تشكل خطرًا على الصحة والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال هى صرح طبى عظيم تابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، مجهز بأحدث التجهيزات الطبية ويضم أمهر الأطباء فى مختلف التخصصات الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتساعد المستشفى فى علاج الكثير من الحالات المرضية كحالات أمراض القلب بأحدث التقنيات الطبية وعلاج حالات الأورام وإجراء عمليات الغسيل الكلوى للأطفال، وذلك وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير العالمية.