شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزى للتعمير: 3 آلاف عامل مصرى يعملون الآن فى سد تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو عبد الهادى، رئيس المكتب الفنى بالجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، أن مشروع إنشاء سد فى تنزانيا، يهدف إلى توليد الطاقة والحفاظ على البيئة، وهو سد رئيسى طوله حوالى 125 ألف متر، بالإضافة إلى محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدر2115 ميجاوات، وسيساعد تنزانيا فى تحقيق النهضة والتنمية التى ترغب فيها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" الذى يذاع على قناة ten: "الأمر تم فى مناقصة عالمية تقدم بها شركتين كبار من مصر لهم خبرة فى تلك الأعمال من بينهم المقاولين العرب، وتمكن التحالف المصرى من الحصول على المناقشة العالمية، وكان هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمشروع، من خلال تشكيل لجنة من وزارة الإسكان لضمان حسن سير الأعمال بالسد".

وقال: "المشروع تم توقيع العقد الخاص به فى ديسمبر 2018، والمشروع ضخم وكبير ويقع فى غابة شديدة الوعورة، وتم الدفع بمعدات وعمالة من مصر، وتم إنشاء مبانى، وتم التنفيذ فى يونيو 2019، وبما أن تنزانيا بها 6 أشهر فيضانات وأمطار، فتم تجهيز المشروع فى تلك الفترة والمشروع سيستمر العمل فيه لمدة 3 سنوات، وهى ستكون سابقة أولى أن يتم تنفيذ المشروع فى تلك الفترة القياسية وهناك 3آلاف عامل مصرى بالإضافة إلى عمالة من تنزانيا، فى مختلف التخصصات".