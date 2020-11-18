شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن المعلومات: هناك استثمارات بعشرات المليارات لتطوير الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو فاروق خبير أمن المعلومات، أن هناك تنظيم عالمى أمريكى، يسعى إلى التحكم في عقليات الأطفال وتنظيم طريقة استخدامهم للسوشيال ميديا والتطبيقات، وهناك دراسة تؤكد أن حوالي 78% من مستخدمي الإنترنت تحت 18 عاما، يقومون بتزييف تاريخ ميلادهم ليتمكنوا من عمل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "لابد أن يكون هناك رقابة دولية من البيت على استخدام الأطفال للإنترنت، وأهم شيء أن يكون هناك تنظيم للوقت، وبالنسبة للشباب بعد سن الطفولة، تجد أن استخدام التطبيقات تلهيهم عن ممارسة الرياضة أو المذاكرة أو حتى توفير وقت لبيته وأصدقائه".

وتابع: "تجارة وتطوير الألعاب الإلكترونية، هي واحدة من أكبر التجارة في العالم، ويصل حجمها إلى 70 مليار دولار، لأن هناك طلب كبير للغاية من قبل الشباب وحتى الكبار على الألعاب، ويظهر ذلك عندما تجد الراعي الرسمي لأحد المباريات الهامة على مستوى العالم هو لعبة إلكترونية، وهناك جزء من تلك الألعاب يتم فيه مراهنات، وجزء أخر يتم من خلال مسابقات عادية وهو أوبشن متاح في بعض الألعاب"، مضيفا: "كل تكنولوجيا لها جانبين، جانب مظلم وجانب مضئ".