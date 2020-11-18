شكرا لقرائتكم خبر عن "المسلمة تتجوز مسيحى أو يهودى" تصريح مثير تتراجع عنه آمنة نصير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثارت تصريحات النائبة آمنة نصير، حول زواج المسلمة من غير المسلم، حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، والذين قاموا بالرد عليها بنشر فيديو وصفوه بالرد المناسب حول تلك المسألة، وهو لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يوضح حكم زواج المسلمة من غير المسلم، وذلك خلال لقاء له منذ عام 2017 فى البرلمان الألمانى.

وأكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عدم وجود أى نص قرآنى يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، ولكن ينبغى أن يكون من أهل الكتاب.

وقالت الدكتورة آمنة نصير، فى تصريحات إعلامية، إنه لا يوجد مشكلة فى زواج المسلمة من غير المسلم، إذا طبق غير المسلم مع زوجته المسلمة، ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية أو اليهودية، حيث لا يكرهها على تغيير دينها أو منعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها أو صلاتها.

وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه فى حال زواج المسلمة من غير المسلم، فإن الأولاد سينتسبون للزوج، ولهذا كان رأى الفقهاء هو رفض زواج المسلمة من غير المسلم حتى لا تتسرب المسلمات إلى اليهودية والمسيحية.