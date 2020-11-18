محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة بالأزبكية تستخدم برامج مقلدة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني بدون ترخيص – كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، واستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وتبين وجود أحد العاملين بالأستوديو، وبالتفتيش أمكن ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها روايات مكتوبة للتمثيل السينمائي، وكذا برامج حاسب آلي وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر تستخدم برامج مقلدة .. ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة بالأزبكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.