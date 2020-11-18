تفحم حافلة داخل مدرسة في أوسيم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع بحافلة داخل مدرسة بمنطقة أوسيم دون إصابات. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مدرسة بنطاق مركز أوسيم. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم. تبين نشوب الحريق بحافلة متوقفة داخل المدرسة، ما أسفر عن تفحمها دون خسائر في الأرواح. وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، ومنعوا امتدادها إلى مباني المدرسة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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