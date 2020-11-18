تأييد حبس لاعب الأهلي شادي رضوان سنة بتهمة دهس سيدة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أيدت محكمة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس لاعب النادي الأهلي شادي رضوان بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه بتهمة قتل سيدة بالخطأ. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 25912 لسنة 2020 أن المتهم يوم 11 يوليو الماضي دهس المجني عليها أمام طيبة بمول بمدينة نصر. وجاء في التقرير الطبي أن المجني عليها أصيبت بكسور في القدمين والجمجمة تسببت في وفاتها داخل المستشفى. ويحق للاعب تقديم استئناف على الحكم أمام محكمة مستأنف مدينة نصر بعد رفض المعارضة المقدمة منه اليوم.

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