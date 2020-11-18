"كشف آثري ينتهي بـ كلبش".. ضبط عاطل ينقب عن الآثار داخل منزله في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية من ضبط عاطل اشترك مع نجله سائق في التنقيب عن الآثار داخل منزلهما بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، ونجله "سائق" - مُقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا) بالحفر خلسة بمسكنهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن استهداف وضبط المتهم الأول حال تواجده بالمنزل.

وعثر على (حفر مستطيل الشكل بأبعاد" 3 أمتار × 4 أمتار، وعمق 4 أمتار "ينتهي بسرداب على جانبيه أجزاء من جدار آثرى مدون عليه بعض الكتابات الهيروغليفية والنقوش والرسومات)، وكذا (الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر)، وبمواجهته اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بالاشتراك مع نجله الهارب بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

بإجراء المعاينة بمعرفة مفتشي آثار المنطقة وأفادوا بأن الحفر بقصد البحث عن الآثار، وآثرية الجدار الذى يعد كشف آثري يرجع للعصر الفرعوني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار ضبط المتهم الهارب.