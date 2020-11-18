أخبار مصر | وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة العدل اليوم وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيرًا؛ بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.. وذلك في إطار حرص وزارة العدل على تطوير خدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنويع أساليب تقديمها تيسيرًا على طالبي الخدمة.

كما يمكن لهذه الفروع المتنقلة إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.