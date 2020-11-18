مصر | قانوني يطالب البرلمان الجديد بالتحقيق في شكواه المقدمة منذ عام ضد آمنة نصير

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قانوني يطالب البرلمان الجديد بالتحقيق في شكواه المقدمة منذ عام ضد آمنة نصير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ايمن محفوظ المحامي بالنقض والإستئناف العالي في تصريحات خاصة أنه بالصدفه البحته ان يكون 18 نوفمبر 2019 هو يوم تقديمه شكوي للبرلمان ضد آمنه نصير للترويجها لزواج المسلمة من اليهودي والمسيحي،

واكد محفوظ أنه لم يتم التحقيق في تلك الشكوي من البرلمان حتي الان الي تصادف اليوم فتح هذا الملف من جديد.