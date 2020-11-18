مصر | 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق إندلع في أتوبيس مدرسي باوسيم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق إندلع في أتوبيس مدرسي باوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريق إندلع في أتوبيس داخل مدرسة بمركز أوسيم شمال الجيزة، دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مدرسة بمنطقة ٱوسيم.

ودفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.