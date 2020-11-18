مصر | إحالة مُحضر للتحقيق بعد إكتشاف القاضي تزويره في محرر رسمي بقضية قتل متظاهري حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة مُحضر للتحقيق بعد إكتشاف القاضي تزويره في محرر رسمي بقضية قتل متظاهري حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي
تعود الواقعة عندما استخدم محضر محكمة الاميرية الجزئية مستند اثبت فيه عدم استدلاله علي عنوان اثنين من المجني عليهم فالوقت الذي تبين للمحكمة حضور المجني عليهما داخل قاعة المحكمة وأقروا بإقامتهما في العنوان المدون بمستند المحضر وانهما لم يغادرا مكان اقامتهما فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بعد ان وجهت للمحضر تهمة التزوير واستعمال محرر مزوز.
كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و3 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.